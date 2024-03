Volle kerk in Oud-Alblas bij concert De Lofstem: uitvoering staat in teken Pasen en Israël

23 minuten geleden

Nieuws 97 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

OUD-ALBLAS • Het christelijk koor De Lofstem gaf vrijdagavond een concert in een volle hervormde kerk in ‘thuisbasis’ Oud-Alblas.

Medewerking verleende vrouwenensemble Yadah uit Nieuw-Lekkerland. De avond stond in het teken van Pasen en Israël.

De opbrengst van de collecte was voor Noodfonds voor Israël. Ds. Kees van Velzen van Christenen voor Israël hield een korte overdenking en sprak over de nood in Israël.