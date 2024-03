Honden vallen schapen aan in Oud-Alblas: één schaap overleeft het niet, een tweede raakt gewond

16 minuten geleden

Nieuws 103 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

OUD-ALBLAS • Meerdere honden hebben vrijdagochtend in Oud-Alblas schapen aangevallen.

Dit gebeurde bij de Grote Nes in Oud-Alblas, ter hoogte van het Westeinde. De honden gingen zo te keer dat één schaap het niet heeft overleefd. Een ander schaap is gewond geraakt. De honden zijn intussen gevangen.

De politie heeft twee van de drie honden in beslag laten nemen. De dieren zullen onderzocht worden op hun gedrag. Afhankelijk van de uitslag van het onderzoek, kunnen er verder maatregelen worden genomen.

Een gemeente kan bijvoorbeeld een aanlijnplicht of een muilkorfplicht opleggen. Of de eigenaar van de schapen aangifte gaat doen, is nu nog niet bekend.