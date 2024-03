Expositie vormgever, fotograaf en designer Leo Lanser uit Giessenburg in Sliedrechts Museum

20 minuten geleden

Nieuws 101 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

SLIEDRECHT • Vormgever en fotograaf Leo Lanser uit Giessenburg exposeert van 27 maart tot en met 20 april zijn werk in het Sliedrechts Museum.

Leo Lanser heeft het grootste deel van zijn leven in Giessenburg gewoond, daar is zijn atelier gevestigd. Maar hij is geboren in Sliedrecht. Daar liggen zijn roots. Leo: “Mijn allereerste expositie was in de Bonkelaar in Sliedrecht. Ik vind het heel mooi om als geboren Sliedrechter ook deze expositie in Sliedrecht te houden. En wat is een betere plek dan het Sliedrechts Museum’.

De Alblasserwaardse fotograaf, designer, schrijver en bioloog heeft een indrukwekkende carrière achter de rug. Zijn werk is nationaal én internationaal erkend en hij heeft daar vele prijzen voor ontvangen.

Koninklijk Huis

In de expositie zijn onder andere kunstzinnige landschapsfoto’s, Power of Nature beelden, foto’s van het Koninklijk Huis, politici en Bekende Nederlanders te zien. Ook schilderijen en door hem ontworpen awards maken deel uit van de expositie.

Het Sliedrechts Museum is gevestigd aan de Kerkbuurt 99-101. De openingstijden zijn woensdag- en zaterdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur. De entree bedraagt 2 euro. Voor kinderen en voor houders van een museumjaarkaart is dat 1 euro.