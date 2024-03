De terugkeer van de nachtbus in Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem: provincie vraagt hiervoor geld

ALBLASSERDAM • Om de nachtbus opnieuw te laten rijden in de Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem vraagt de provincie Zuid-Holland geld van de gemeenten in deze regio.

Dat meldt het Alblasserdamse college in antwoord op vragen van D66 over deze voorziening: ‘Voor ons gebied is de provincie momenteel aan het kijken of ze de nachtbussen opnieuw kunnen laten rijden.’

De provincie heeft onder meer Alblasserdam in februari hiervoor benaderd. ‘Zij vragen ons om een financiële bijdrage om dit mogelijk te maken. Dit voorstel willen we samen met de regio en de provincie bespreken. We zijn met andere gemeente al in gesprek over het verzoek.’