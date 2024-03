Opa (75) uit Molenlanden vergreep zich aan kleindochters, OM eist contactverbod

vr 15 mrt 2024, 07:51

vr 15 mrt 2024, 07:51











MOLENLANDEN • Een 75-jarige opa uit een van de kernen van Molenlanden wordt verdacht van ontucht met drie van zijn kleindochters. De verdachte A.H. bekende donderdag in de rechtbank dat hij bij twee ongeveer 10-jarige meisjes door een ‘kronkel in zijn hoofd’ geen weerstand kon bieden. Misbruik van het derde kind ontkende hij met klem.

Al in 2018 zijn er in het dorp verontrustende berichten over hem. Een van zijn schoondochters is getuige van de betasting van een buurmeisje. De verdachte zit aan haar billen. De vrouw slaat hierover alarm in een groepsapp met dochters en schoondochters van H.

Tot aangifte bij de politie kwam het toen nog niet. De familie sprak opa aan over het ‘ongewenste gedrag’. Het leidde tot een afspraak dat familie zou letten op de kleding die kleinkinderen dragen bij bezoekjes aan opa.

Geen weerstand bieden

Volgens H. kon hij jarenlang weerstand bieden aan wat hij later bij ggz-behandelaars ‘een kronkel in zijn hoofd’ zal noemen. In 2021 ging het echter mis als twee kleindochters op zijn orgelbankje kruipen. Ze vragen opa hoe het instrument werkt en die legt uit hoe je het apparaat harder en zachter zet.

Zijn oog valt daarbij op de blote rug van het dan ongeveer 10-jarige meisje. “Ik zag dat ze aan de achterkant helemaal bloot was. Ik ging achter haar staan en in een flits pakte ik haar beet. Ik heb haar eventjes op de borsten aangeraakt.’’

Moeder doet aangifte

Iedereen zwijgt, maar het kind vertelt het later wel aan haar moeder. Die alarmeert de andere (schoon)dochters en doet aangifte bij de politie. Daar melden zich nog twee slachtoffers. Een ongeveer even oud kleinkind dat in dezelfde periode bij het spelen door opa is betast en gezoend.

De ander is een ouder kleinkind, die stelt dat zij in 2016 op 11-jarige leeftijd door H. is aangerand.

Juist bij je eigen opa en buurman moet je je veilig voelen

Waar de 75-jarige de ontucht met de jongste kleindochters grotendeels toegeeft, ontkent hij dit oudere misdrijf. Maar waarom zou het meisje dit verzinnen, vragen de rechters zich af. “We zien haar vandaag in de zaal huilen als u ontkent”, houden ze de man voor. H. denkt dat dit misbruik is gedaan door een ander.

Omslag in de therapie

Een behandelaar vertelt de rechters tijdens de zitting dat H. de andere misbruikzaken aanvankelijk bagatelliseerde, maar inmiddels ‘ziet hoe heftig die zijn’. Volgens haar is er een omslag gekomen in de therapie.

Van de officier van justitie hoeft H. na drie dagen voorarrest in de cel niet meer terug naar de gevangenis. Ze eiste donderdag 90 dagen cel, waarvan 87 voorwaardelijk, en 120 uur werkstraf. “Juist bij je eigen opa en buurman moet je je veilig voelen.”

Verder moet H. van het OM zijn behandeling afmaken en een contactverbod met minderjarigen en de kleindochters krijgen. De advocaat van H. wil vrijspraak voor de oudste aanklacht, maar kan zich verder vinden in de strafeis. Uitspraak volgt op 28 maart.