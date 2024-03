Zonnebloem Giessenburg zoekt bestuursleden

za 16 mrt 2024, 11:14

GIESSENBURG • Zonnebloemafdeling Hardinxveld-Giessendam en Giessenburg is op zoek naar coördinatoren en bestuursleden die zich willen inzetten voor mensen met een lichamelijke beperking.

Het werk van een bestuurslid bestaat uit het bezoeken van deelnemers, het samen eropuit gaan en het organiseren van activiteiten. Voor meer informatie of aanmelding: Corry Buijk- de Rover via 06-41607481 of c.buyk-derover@planet.nl.