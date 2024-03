Extra energiehulp voor sommige huishoudens in Molenlanden

39 minuten geleden

Nieuws 119 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden geeft tot 1 juli 2024 extra ondersteuning aan huishoudens om energie te besparen en de energiekosten te verlagen. Deze hulp is gericht op huishoudens met een (gezamenlijk) inkomen tussen 120% en 150% van het sociaal minimum, die een huur- of koopwoning bezitten met energielabel C, D, E, F of G.

De extra energiehulp bestaat uit een cadeaukaart ter waarde van 450 euro. Deze kan worden gebruikt voor de aankoop van energiebesparende producten of duurzaam witgoed, zoals koelkasten of wasmachines. Daarnaast hebben deze huishoudens de mogelijkheid om een financiële energiebijdrage van 1300 euro aan te vragen die door Avres namens de gemeente Molenlanden wordt uitgekeerd.

Om in aanmerking te komen voor de energiebijdrage van 1300 euro dienen huishoudens een afspraak te maken met een energiecoach van Het Nieuwe Wonen. Deze deskundigen adviseren over energiebesparende maatregelen en helpen bij het selecteren van geschikte producten. Indien gewenst kan de klussendienst kleine energiebesparende producten installeren. Al deze maatregelen worden kosteloos uitgevoerd.

De voorwaarden voor de cadeaukaart, de bijdrage van 1300 euro en de daarbij behorende aanvraagformulieren zijn terug te vinden op de website van de gemeente Molenlanden: www.molenlanden.nl/duurzaam.