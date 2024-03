Actie om Giessenburg schoner te maken

do 14 mrt 2024, 12:26

Nieuws 128 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

GIESSENBURG • Het Dorpsoverleg van Giessenburg wil op zaterdag 23 maart samen met een grote groep kinderen het dorp weer een stukje schoner gaan maken.

De start is in de Dorpskamer aan de Breestraat 2. Inloop is vanaf 08.30 uur en het schoonmaken begint om 09.00 uur. Er wordt overal in het dorp zwerfvuil opgeruimd.

Om 11.00 uur verzamelen de vrijwilligers weer in de Dorpskamer en is er ook een lekkere kop soep voor de helpers.