Windturbines: onderzoek impact op defensieradar Herwijnen kan leiden tot schrappen zoeklocatie

13 minuten geleden

MOLENLANDEN • De komst van de defensieradar in Herwijnen kan ervoor zorgen dat de zoeklocatie in Hoogblokland van de radar verdwijnt.

Binnen een afstand van een aantal kilometers mogen namelijk geen objecten van hoger dan negentig meter komen.

De impact wordt momenteel onderzocht, laten de gemeenten Molenlanden en Gorinchem weten.

Wellicht komende maanden al eerste onderzoeksresultaten

‘Mogelijk komen de komende maanden al de eerste onderzoeksresultaten beschikbaar. Maar dat is nog niet zeker. De resultaten nemen we hoe dan ook mee in volgende stappen en besluiten in de windverkenning.’

‘Als er (volgens Defensie) te veel impact is op de werking van de defensieradar van een specifieke windlocatie of specifieke opstelling in een windlocatie is, dan kan voor die locatie of opstelling geen vergunning worden verleend.’