Waterschap zet voortgang transferium in Alblasserdam op slot: gemeente probeert impasse te doorbreken

ALBLASSERDAM • De bouw van het transferium om bezoekers aan Kinderdijk op te vangen in Alblasserdam staat vanwege regels van Waterschap Rivierenland nog in de ijskast.

Het project zit in een impasse. Wat het waterschap eist, botst met het beleid van Gasunie en Rijkswaterstaat. “Want Waterschap Rivierenland wil dat we het terrein verhogen met 50 centimeter tot 2,5 meter”, lichtte wethouder Ramon Pardo toe.

“Voor de Gasunie - vanwege de onderliggende leidingen - en Rijkswaterstaat, door de grotere druk op bak van de tunnel onder de Noord, is dat onbespreekbaar.”

‘Primaire waterkering’

Het waterschap stelt zich zo op omdat het terrein waarop het transferium moet komen, grenst aan de bak van de tunnel onder de Noord en het fietspad.

Dit maakt volgens Waterschap Rivierenland deel uit van de ‘primaire waterkering’.

Gemeente vraagt waterschap van beleid af te wijken

Om de boel vlot te trekken, gaat het Alblasserdamse gemeentebestuur het waterschap vragen om van het beleid af te wijken. “Het is namelijk geen wettelijk voorschrift wat zij hanteren.”

Als redenen brengt het college in dat de bouw van het transferium het terrein niet extra gaat belasten. “En bij een eventuele dijkverzwaring beloven we daar meteen ruimte voor te maken.”

Bezwaar tegen een ‘nee’ van het waterschap

Desondanks kan Waterschap Rivierenland dan nog steeds vasthouden aan de regels.

Wethouder Pardo accepteert een ‘nee’ echter niet. “Wordt ons verzoek afgewezen, dan zetten wij door en maken we desnoods bezwaar tegen die afwijzing. Het moet toch mogelijk gemaakt worden.”

Planning was dat transferium 15 maart 2024 open zou gaan

Het nieuwe transferium bij Ruigenhil en de brug over de Noord, in de omgeving van het voormalige Nedstaalterrein, is bedoeld om bezoekers van de Kinderdijkse molens op te vangen en van naar het molengebied te brengen.

Begin 2023 was de planning nog dat de voorziening op 15 maart 2024 open zou gaan.

In september bleek al dat dit niet haalbaar was. Wethouder Pardo sprak toen van enkele maanden vertraging.

‘Gaat Fokker nog gebruikmaken van 100 parkeerplaatsen?’

Raadslid Eric Boersma (SGP) noemde ook nog de reservering van de Papendrechtse vestiging van Fokker van 100 parkeerplaatsen op het transferium.

“Het aantal medewerkers is bij hen fors uitgebreid, de parkeerdruk is daar hoog. Gaat Fokker - zeker gezien deze vertraging - nog gebruikmaken van deze 100 parkeerplaatsen of gaan ze het zelf oplossen?

Wethouder Pardo: “Als wij nu hiervoor aankloppen, zal de wedervraag zijn: ‘Wanneer opent u het transferium?’ Maar er is een reserveringsovereenkomst. Fokker heeft die nog niet ongedaan gemaakt.”