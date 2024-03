Gratis compost scheppen bij gemeente Molenlanden tijdens Compostdag

di 12 mrt 2024, 15:56

MOLENLANDEN • Om inwoners van de gemeente Molenlanden te bedanken voor het inleveren van GFT, biedt de gemeente op Compostdag, zaterdag 16 maart, gratis compost aan. Dit gebeurt op verschillende locaties in de gemeente.

Deze locaties zijn terug te vinden op de website www.molenlanden.nl/duurzaam. Belangstellenden kunnen een aantal zakken of een aanhanger meenemen om de compost in te vervoeren.

Iedere volle gft-bak van 140 liter staat gelijk aan ruim 20 kilo compost. Door compost te vermengen met tuinaarde verbetert de structuur van de grond en zorgt dat de grond regenwater goed kan opnemen. Bovendien activeert compost het leven in de bodem, slaat het voedingsstoffen voor planten op en gaat het bodemziekten tegen.

De beste periode voor het strooien van compost is maart of april, voorafgaand aan het groeiseizoen. Bij zware kleigrond is het verstandig om (ook) in de herfst compost de strooien. Compost is niet geschikt om de tuin op te hogen.