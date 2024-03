Molenlandse scholen in de Week van de Circulaire Economie op bezoek bij bedrijven

di 12 mrt 2024, 14:14

MOLENLANDEN • Tijdens de Week van de Circulaire Economie organiseert afvalverwerkingsbedrijf Waardlanden bedrijfsbezoeken voor basisschoolleerlingen uit de gemeenten Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden en Vijfheerenlanden.

In de regio laten Avonturenboerderij Molenwaard, Opnieuw & Co/Het Goed, Planq en 10XL ongeveer 150 basisschoolleerlingen kennismaken met het bedrijf en leggen ze uit waarom circulair ondernemen nu zo belangrijk is.

Op 11 maart bezochten in Ottoland ongeveer 90 leerlingen van OBS De Stapsteen uit Bleskensgraaf, SMDB Streefkerk en Eben Haëzer uit Nieuwpoort Avonturenboerderij Molenwaard. In de modelkwekerij van de avonturenboerderij ontdekten de leerlingen wat zwammen doen en waar ze goed voor zijn. De kwekerij is er om iedereen bewust te maken van het belang van een duurzame voedselketen, het voorkomen van voedselverspilling en om hergebruik van grondstoffen te stimuleren.

Afval heeft nog waarde

Francis Hendriks adviseur Circulaire Economie van de gemeente Molenlanden vertelt waarom dat zo belangrijk is: “Misschien denk je dat papier, plastic, etensresten of oude kleding op het eerste gezicht geen waarde meer heeft. Maar bij de zwammenkwekerij zien de leerlingen met eigen ogen dat een bedrijf in hun buurt deze grondstoffen weer gebruikt om er nieuwe producten van te maken. We hopen dat het de leerlingen inspireert. Zodat ze zich bewust worden van de mogelijkheden van het eigen afval. En natuurlijk hun ouders helpen om afval nóg beter te scheiden.”

Ozan Cimen, educatiemedewerker Circulaire Economie bij Waardlanden, vult aan: “Deze bewustwording is nodig. Zeker omdat we in onze gemeenten nog jaarlijks te veel restafval produceren. Het restafval verminderen lukt alleen als we allemaal anders kijken naar afval. Samen kunnen we het verschil maken.”