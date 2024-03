Opening Hospice in Waerthove in Sliedrecht: ‘laatste levensfase zo goed mogelijk maken’

SLIEDRECHT • In woonlocatie Waerthove in Sliedrecht worden op vrijdag 15 maart vijf nieuwe hospice appartementen geopend.

De nieuwbouw past in de visie van Rivas om met de juiste zorg en ondersteuning van professionals, familie en naasten ook tijdens de laatste levensfase thuis of in een hospice hulp en begeleiding te bieden.

De afgelopen twee jaar is hard gewerkt aan het realiseren van de nieuwe hospice appartementen op de derde verdieping van de Noorderwaert. Naast de appartementen is er een extra gemeenschappelijke ruimte ingericht, waar bewoners een gezellig samenzijn ervaren.

Waerthove had al een palliatieve unit. Ruim twee jaar geleden is er door locatieleider Heidi Ruis initiatief genomen om een high-care hospice voorziening binnen het verpleeghuis te realiseren. Een high-care hospice betekent dat 24/7 arts, behandelaren en deskundige zorgmedewerkers aanwezig zijn. Dit om bewoners en naasten bij te staan in de laatste levensfase.

Het belang van het hospice

Amanda Moerenhout, de zorgregisseur van Hospice Waerthove, vertelt dat er gewerkt wordt met deskundige, speciaal opgeleide medewerkers. Ze is trots op wat het team de afgelopen twee jaar gerealiseerd heeft en laat dat graag zien.

“We willen de moeilijke, laatste fase voor onze bewoners en naasten zo goed en aangenaam mogelijk maken. Mensgerichte zorg staat hoog in het vaandel. Daarom zoeken we zo veel als mogelijk aansluiting bij de wensen van bewoner(s) en hun naaste(n). We streven er naar om zo kwaliteit van leven toe te voegen aan de dagen. ‘Er zijn’ in de breedste zin van het woord. Dit kan omdat wij op het hospice 24 uur per dag aanwezig zijn. We zijn er op de leuke en fijne momenten, maar zeker ook als steun tijdens de emotionele en verdrietige momenten in het proces.”

Tijdens de opening wordt een schilderij gepresenteerd voor in het Hospice. Schilderes Gisela Mink-Tien heeft een werk gemaakt dat passend is bij de ambiance van het Hospice.