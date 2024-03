Nieuwe bijeenkomsten in Molenlanden over rouw en verlies

di 12 mrt 2024, 10:01

MOLENLANDEN • In mei en juni organiseren het Sociaal Team Molenlanden en Stichting Welzijn Molenlanden nieuwe bijeenkomsten over rouw en verlies. Deze bijeenkomsten bieden ruimte om verschillende vormen van rouw en verlies met elkaar te delen.

Bijvoorbeeld voor mensen die een dierbare zijn verloren, waar rouw en verlies wordt veroorzaakt door een ziekte of waar het rouwproces een gevolg is van een scheiding of een andere ingrijpende gebeurtenis.

Wilma van der Hout, sociaal werker licht toe: ‘Er kan sprake zijn van ’levend verlies’ als bijvoorbeeld een dierbaar persoon in iemands leven te maken krijgt met dementie of niet aangeboren hersenletsel (NAH). Iemand verliest zijn dierbare langzaam, terwijl diegene nog wel in uw leven is. We merkten dat voor dit soort rouwprocessen nog geen aanbod was.’

Joke Weber, welzijnswerker vult aan: ‘Daarom starten we met dit nieuwe aanbod. Tijdens twee bijeenkomsten (een tweeluik) spreken we met elkaar over het beleven van verlies en rouw; wat doet dat met ons en wat kan hierbij helpend zijn? De bijeenkomsten geven onderlinge ontmoeting, herkenning en verbinding.’

De eerste twee bijeenkomsten worden gehouden in Het Dorpshuis aan het Stadhoudersplein 8 in Ottoland, op woensdag 15 mei van 10.00 tot 12.00 uur en op woensdag 22 mei van 10.00 tot 12.00 uur.

De tweede twee bijeenkomsten zijn op donderdag 30 mei van 12.30 tot 14.30 uur en op donderdag 13 juni van 13.00 tot 15.00 uur.

De bijeenkomsten zijn gratis. Wilma van der Hout (sociaal werker) en Joke Weber (welzijnswerker) begeleiden de bijeenkomsten. Aanmelden kan tot 2 mei. Neem hiervoor contact op met Stichting Welzijn Molenlanden via 085-0066089 of per e-mail via info@welzijnmolenlanden.nl. Na de aanmelding vindt er nog een telefonische kennismaking plaats.