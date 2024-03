Opschoondag in Ameide en Tienhoven aan de Lek

di 12 mrt 2024, 09:52

AMEIDE • Voor de vierde keer al weer doen de Lekprikkers mee met de Nationale Opschoondag. Op 23 maart trekken ze eropuit om Ameide en Tienhoven aan de Lek nog schoner te krijgen.

Dat is overigens niet de enige keer in het jaar dat ze het doen, want iedere Lekprikker heeft een straat of buurt waar hij of zij regelmatig zwerfvuil opraapt.

Maar er is altijd nog wat te vinden. De Lek spoelt dagelijks wat aan en de Lekprikkers proberen te voorkomen dat het de zeeën en de oceanen instroomt. Het is ook moeilijk om de mensen af te leren hun peuken op straat te gooien. Rob de Wit, coördinator van de Lekprikkers: “We hopen onszelf nog eens overbodig te maken, maar zover zijn we nog niet.”

Op zaterdag 23 maart komen de vrijwilligers samen in de Sionkerk, Prinsengracht 28, Ameide. Degenen die nog geen materiaal hebben om zwerfvuil op te rapen krijgen grijpers, zakken en hesjes mee. Om 09.30 uur wordt gestart met koffie, thee of limonade en dan gaat de groep ongeveer 10.00 uur in groepjes door Ameide en Tienhoven. Tussen 11.30 en 12.00 uur zijn de afvalrapers dan weer terug. Het zou fijn zijn als er naast de huidige groep van ongeveer 40 prikkers nog meer volwassenen en kinderen enthousiast gemaakt kunnen worden.

Wie mee wil doen, kan zich aanmelden bij Rob de Wit: robwit6@gmail.com of 06-39689190.