Plantjes- en stekjesmarkt en open tuin bij de Punt Arkel

28 minuten geleden

Nieuws











ARKEL • Natuurtuin De Punt in Arkel houdt op zaterdag 23 maart een planten- en stekjesmarkt en open tuin. Er zijn deze keer extra veel vaste planten voor vlinders en bijen te koop.

In verband met de werkzaamheden op de Schotdeuren, zijn er dit jaar extra veel grote vaste planten voor vlinders en bijen. Behalve de planten uit de Natuurtuin staan er op het terrein van de Wereldwinkel namelijk ook planten uit het plantsoen. De gemeente had voor deze planten geen bestemming.

Veel soorten

Op de markt zijn veel soorten te vinden, zoals phlomis, persicaria, kaukasische smeerwortel, diverse soorten herfstasters en geraniums, hemelsleutel, teunisbloem, judaspenning , 4 kleuren vlinderstruiken en heel veel daslook.

Rondleidingen

De hele dag zal de tuin geopend zijn en ieder uur zijn er rondleidingen. Bezoekers kunnen deskundig tuinadvies krijgen of gezellig een kop koffie drinken.

Zaden

Naast planten is er een grote collectie biologische zaden van de Bolster verkrijgbaar. Ook is er een mengsel voor een bloemenweide te koop: het Prachtlintmengsel, met meer dan 30 inheemse soorten. Ook is er een bloemenmengsel uit de Natuurtuin. Bij meer dan 10 plantjes: 1 zakje gratis.

Grond en compost

Wie de documentaire ‘De zwarte kant van potgrond’ heeft gezien, gaat nadenken over potgrond. De grond en compost van Bio Kultura zijn een verantwoord alternatief. Hiervoor worden geen natuurgebieden afgegraven of vernietigd. Omdat er zoveel vraag naar was, heeft de Natuurtuin dit jaar voor het eerst ook mest-compost.

De dag duurt van 10.00 tot 17.00 uur. Wie verhinderd is op 23 maart kan altijd een afspraak maken voor een ander tijdstip. Voor meer informatie: https://www.depuntarkel.nl/natuurtuin