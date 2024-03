A.A. de Haan Stichting doneert 5000 euro voor boot Gorcumse Roei- & Zeilvereniging

GORINCHEM • De Gorcumse Roei- & Zeilvereniging heeft van de A.A. de Haan Stichting 5000 euro ontvangen voor zogenoemde C4x+ boot.

De Gorcumse Roei- & Zeilvereniging bestaat dit jaar 100 jaar. Om met name aspirant (jeugd)leden de juiste roeiopleiding te bieden tijdens hun introductie is een zogenoemde C4x+ boot wenselijk. Dit type roeiboot is wat breder dan een officiële wedstrijdboot, wat het bevaren ervan vergemakkelijkt.

Naast jeugdleden kunnen ook senioren van deze C4x+ boot gebruikmaken, vanwege de stabiliteit ervan. Zo kunnen leden in de breedste zin van het woord lang en veilig blijven roeien bij de Gorcumse Roei- en Zeilvereniging. De vereniging is van plan om een nieuwe C4x+ boot ook in te zetten als onderdeel van het lesprogramma voor middelbare scholen, om zo de roei- en zeilsport nog meer naamsbekendheid te geven in de lokale samenleving.

Het bestuur van A.A. de Haan Stichting is overtuigd van het maatschappelijk nut, de noodzaak en wenselijkheid van zo’n (oefen)boot voor de Gorcumse Roei- en Zeilvereniging en heeft veel bewondering voor zowel de sportieve motivaties als gemeenschapszin die zij uitstraalt.

De A.A. de Haan Stichting ondersteunt uiteenlopende activiteiten op het vlak van kunst en cultuur, sport en recreatie, gezondheid en zorg, natuur en milieu, onderwijs en educatie. Daar past dit project in en dat heeft het bestuur doen besluiten een donatie te willen verstrekken van in totaal 5000 euro. Op woensdag 6 maart heeft tijdens een feestelijke receptie ter gelegenheid van het jubileum de overhandiging van de cheque plaatsgevonden.

Per jaar verstrekt de A.A. de Haan Stichting zo’n 40.000 euro en eens per twee jaar ongeveer 80.000 euro aan een groot project. In de loop van de jaren werd ruim gedoneerd, onder meer aan een hospice, sportevenementen, kunstprojecten en speeltuinverenigingen.