Kledingbank Kledingenzo uit Sliedrecht drie weken dicht

di 12 mrt 2024, 07:25

SLIEDRECHT • Kledingbank Kledingenzo uit Sliedrecht is van 18 maart tot en met 8 april gesloten.

De Kledingbank verhuist dan naar een ander gebouw. De ruimte, die in het hoofdgebouw vrij komt, heeft de voedselbank nodig voor opslagruimte en een ruimere opzet voor de uitgifte van voedselpakketten.

Het nieuwe gebouw van de Kledingbank zijn units, die op het eigen terrein zijn neergezet. De winkel krijgt een grotere oppervlakte.

Op dinsdag 9 april gaat de Kledingbank weer open. Klanten van de Voedselbank, zoals van die van Giessenlanden-Zederik, kunnen dan hun nieuwe kledingpas voor de zomer ophalen, waarmee ze gratis kunnen winkelen (maximaal 15 stuks per persoon). De Kledingbank heeft veel mooie tweedehands kleding op de rekken hangen in haar onderkomen aan de Elzenhof 138 in Sliedrecht. Openingstijden zijn: dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.15 tot 11.30 uur en op donderdagavond van 18.30 tot 20.00 uur.