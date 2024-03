IJsclub Sint Moritz uit Giessen-Oudekerk sluit seizoen af op ijsbaan in Breda

BREDA/GIESSEN-OUDEKERK • Met een nagenoeg volle bus zijn schaatsliefhebbers van IJsclub Sint Moritz zaterdag 9 maart naar de kunstijsbaan in Breda geweest.

Het was zoals gewoonlijk een gezellige middag, waarbij de warme chocomel met slagroom natuurlijk niet kon ontbreken. Ook de chips en snoepjes vonden gretig aftrek. Of men nu op de ijsbaan of als supporter aanwezig was, ieder heeft op zijn of haar manier genoten van deze schaatsmiddag. Daarmee werd het winterseizoen 2023-2024 door IJsclub Sint Moritz voor jong en oud in stijl afgesloten en hoopt het bestuur van IJsclub Sint Moritz en volgend seizoen weer eens op echt natuurijs.