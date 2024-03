Nieuw wedstrijdtenue voor Vridos uit Giessenburg

GIESSENBURG • Vridos heeft eind februari haar nieuwe wedstrijdtenue gepresenteerd aan de vijf nieuwe hoofdsponsors. Dit zijn Esveco, Giessenwind, Kringloop Giessenlanden, Transportbedrijf Joh. de Groot & zn. en Rijschool Pijl.

Deze vijf bedrijven hebben zich bereid gevonden om de sportvereniging financieel extra te ondersteunen en kregen als blijk van waardering feestelijk het nieuwe tenue overhandigd in de sporthal.

Het nieuwe tenue bestaat uit een blauw shirt met zwarte en witte accenten en een zwarte broek met witte accenten. Op de borst prijkt het logo van Vridos en het spelersnummer met daarboven en onder de logo’s van de sponsoren. Op de rug het rugnummer en de andere sponsoren. Het tenue is een nieuw ontwerp en de nummers en logo’s zijn gesublimeerd (in de stof geprint). Daarnaast heeft een speler een uniek nummer wat zorgt dat dit nieuwe tenue duurzaam is en lang mooi blijft.