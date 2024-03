Bloemenactie vanuit Hei- en Boeicop voor Stichting Tess

ma 11 mrt 2024, 09:08

HEI- EN BOEICOP • Marianne Duits organiseert de komende week een bloemenactie voor Stichting Tess.

De opbrengst is voor dolfijntherapie voor kinderen met een beperking. Marianne’s zoon Endrie is daar vorig jaar geweest en heeft daarmee kleine vorderingen gemaakt. Hij staat opnieuw op de wachtlijst om erheen te gaan. Deze therapie vindt plaats op Curaçao.

Een bos tulpen van 10 stuks kost 4 euro. Drie bossen zijn 10 euro. Een tray viloen van 10 stuks kosten 3 euro. Vier tray’s kosten 10 euro. Een zak potgrond van 20 liter kost 3 euro (vier zakken voor 10 euro). Twee bossen tulpen en twee tray’s violen kosten 12 euro en twee bossen tulpen, twee tray’s violen en een zak potgrond kosten 14,50 euro. Betaling bij voorkeur vooraf via een Tikkie of ander betaalverzoek.

Afhalen in Hei- en Boeicop kan op vrijdag 22 maart van 16.00 tot 18.00 uur en in Lexmond op zaterdag 23 maart van 09.00 tot 12.00 uur. Eventuele bezorging is op zaterdagmiddag 23 maart. Dat is in Hei- en Boeicop en Lexmond gratis. In een straal van 10 kilometer kost het 1 euro.

Bestellen kan tot dinsdag 19 maart via Facebook (persoonlijk bericht), Whatsapp (06-44640058), via de e-mail (marduits@outlook.com) of per telefoon: 0345-641669.