Presentatie boek Liberator Down in Papendrecht op bijzonder moment en op een bijzondere locatie

PAPENDRECHT/NIEUW-LEKKERLAND • Bij Fokker aan de Anthony Fokkerweg 4 in Papendrecht werd op vrijdagmiddag 8 maart om iets na 16.00 uur het boek Liberator Down gepresenteerd. Dat gebeurde in het bijzijn van de directie van Fokker en burgemeester Margreet van Driel.

De presentatie vond plaats op bijna de exacte locatie waar de hoofdpersoon uit het boek, James Keeffe, precies tachtig jaar geleden, op bijna hetzelfde tijdstip, uit de neerstortende Liberator bommenwerper sprong.

Jim, de zoon van James, heeft een boek geschreven over zijn vader, dat nu vertaald is in het Nederlands en de titel Liberator Down heeft meegekregen. De vertalers Wim de Leur uit Papendrecht en Adri Brevet uit Nieuw-Lekkerland waren aanwezig bij de presentatie, evenals schrijver Jim Keeffe en zijn vrouw Paula.