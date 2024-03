140 boodschappenpakketten van de Spar uit Bleskensgraaf voor stichting Liefs voor jou

BLESKENSGRAAF • Stichting Liefs voor jou uit Bleskensgraaf en de plaatselijke Spar-supermarkt van De Deugd hebben samen 140 pakketten bij elkaar gespaard voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Aan de Heulenslag 25 in Bleskensgraaf staat sinds december 2021 een minibieb en een doorgeefkast. Daarin staan (kinder)boeken en tijdschriften, speelgoed, levensmiddelen en verzorgings- en menstruatieproducten.

Het is een initiatief om duurzaamheid te stimuleren, om mensen te helpen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken en om voedselverspilling tegen te gaan.

Rondom de kerstdagen was er een kerstpakkettenactie, georganiseerd door stichting Liefs voor jou, met allerlei producten die door (lokale) ondernemers gefaciliteerd werden. Maandelijks is er ook een voedseluitgifte voor gezinnen die moeite hebben om rond te komen, maar niet in aanmerking komen voor de Voedselbank.

Spaarkaarten vullen

Toen de spaaractie van de Spar bekend werd, ontstond het idee om met de zegels die de klanten van de Spar niet hoefden, spaarkaarten te vullen om gratis boodschappenpakketten te sparen voor gezinnen die een extra pakket kunnen gebruiken.

Na overleg met Leen de Deugd was er veel betrokkenheid vanuit de Spar, waardoor de stichting met elkaar 140 pakketten bij elkaar heeft kunnen sparen. Dat betekent dat ze heel veel gezinnen blij konden maken met die extra producten die je normaliter niet zo snel zal kopen, maar die wel heel welkom zijn.

Mede dankzij de medewerking van de Spar en de inzet van vrijwilligers en het doneren van zegels door dorpsgenoten is deze actie boven verwachting geslaagd.