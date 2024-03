Papendrechter en Lekkerlander vertalen Liberator Down: ‘Belangrijk om te laten weten wat de Nederlanders gedaan hebben’

PAPENDRECHT • Mission accomplished. De taak is volbracht. De Amerikaanse auteur Jim Keeffe en Papendrechter Wim de Leur en Adri Brevet uit Nieuw-Lekkerland zijn blij en trots dat de vertaling van het boek over de belevenissen van Jim’s vader James tijdens de Tweede Wereldoorlog eindelijk afgerond is.

“Het is belangrijk dat het verhaal beschikbaar is gekomen in het Nederlands. Mensen in Nederland moeten weten hoe mijn vader tijdens de oorlog geholpen is, toen hij onderdak kreeg en verder geholpen is. Jonge mensen uit onder meer Papendrecht en Dordrecht deden dat met gevaar voor hun eigen leven, want als ze gesnapt zouden worden, zouden ze omgebracht worden en was hun familie niet veilig meer.”

Het zijn de woorden van Jim Keeffe. Vertaald vanuit het Engels, want de Nederlandse taal is hij niet machtig. Jim werkte vele jaren aan de oorlogsbiografie van zijn vader James, die in 2015 overleed op 92-jarige leeftijd.

Geschiedenis

Voor een deel speelde het verhaal van de toen net twintig jaar oude co-piloot James Keeffe zich af in Papendrecht. De Liberator bommenwerper was na een aanval op Berlijn op de terugweg. Gehavend door vijandig vuur verloor het toestel hoogte. Eén van de bemanningsleden kwam om het leven in het vliegtuig. James en de overige bemanningsleden sprongen van boord.

Het is belangrijk dat dit verhaal wordt verteld, want vrijheid is niet gratis

Als enige van de in totaal tien bemanningsleden kon James Keeffe uit handen blijven van de bezetter. Hij kreeg onderdak op verschillende adressen in Papendrecht, Dordrecht en Rotterdam en probeerde D-Day in Frankrijk te bereiken, waarbij hij in Antwerpen verraden werd en uiteindelijk als krijgsgevangene in het beruchte strafkamp Stalag Luft III belandde.

“Mijn vader had een extreem goed geheugen. Hij wist bijvoorbeeld hoeveel treden een trap had toen hij ergens op de vlucht was. Of hoe de indeling van het strafkamp was waar hij verbleef. Hij daagde me uit om alles te controleren wat hij vertelde voor het boek. En dat heb ik dan ook gedaan. Negen jaar lang heb ik verschillende reizen ondernomen naar Engeland, Nederland, België, Duitsland en Polen. Alles klopte.”

Breder bekend maken

“Toen ik aan het boek over mijn vader begon, was het de bedoeling dat het verhaal alleen als herinnering voor de familie opgeschreven zou worden. Maar toen ik ging beschrijven hoe hij in Nederland geholpen was en hoe zich daar een schaduwoorlog afspeelde bij het ondergrondse verzet, wilde ik het boek graag breder bekend maken. Ik vond dat Nederland moest weten welke bijzondere dingen hun mensen tijdens de oorlog gedaan hebben.”

“Ik had een gevoel van urgentie toen ik het boek schreef, omdat mijn vader oud begon te worden en omdat ik me realiseerde dat het belangrijk was om zijn verhaal goed en volledig weer te geven. Ik ben blij dat hij de publicatie heeft kunnen meemaken en zelfs nog vijf jaar geleefd heeft nadat het boek ‘Two gold coins and a prayer’ uitkwam.”

De Engelse titel van het boek verwijst naar de twee Nederlandse munten die James kreeg in ruil voor de Engelse Ponden die hij op zak had toen hij in Papendrecht geland was. Op zijn onderduikadres in Rotterdam vertelden ze hem dat hij beter niet met Engelse valuta gepakt zou kunnen worden door de Duitsers, áls hij gepakt zou worden.

En ‘a prayer’, (een gebed), verwijst naar het korte gebed dat James uitsprak vlak voordat hij uit het neerstortende vliegtuig sprong. Jim: “Als hij dat gebed niet uitgesproken had, zou hij iets eerder zijn gesprongen. En dan was hij in de rivier terecht gekomen. Nu kwam hij precies naast de rivier aan land. Misschien vergezocht, maar voor mij een belangrijk detail.”

Pakkende titel

Voor het Nederlandse boek is in overleg met Jim gekozen voor de titel ‘Liberator Down’. Dat vonden vertalers Wim de Leur en Adri Brevet een pakkender titel. Twee jaar werkten Wim en Adri bijna dagelijks aan de vertaling. “Adri is een technicus die geïnteresseerd is in taal en ik ben een taalkundige die geïnteresseerd is in techniek”, vertelt Wim de Leur over de samenwerking met Adri.

Bijna elke dag vertaalden ze een pagina, die pas na goedkeuring van diverse kritische meelezers goed genoeg bevonden werd voor plaatsing. “We hebben het boek in eigen beheer uitgegeven, omdat we ons er niet met een goedkope vertaling van een bureau vanaf wilden maken. We zullen met de uitgifte van dit boek zeker geen winst maken. We beschouwen het een beetje als een cadeau aan de regio, afkomstig van twee oude mannen. Het is belangrijk dat dit verhaal wordt verteld, want vrijheid is niet gratis.”

Bloedstollend verhaal

Het resultaat van twee jaar hard werken is een bijna 500 pagina’s tellend boek geworden, dat leest als een bloedstollend, waargebeurd verhaal. Er staan vele historische foto’s in en een emotionele briefwisseling tussen James en zijn Nederlandse helpers in de jaren na de Tweede Wereldoorlog. Ook staat in de vertaling van het boek (niet in het Engelse origineel) een zeer gedetailleerde tekening van de Liberator bommenwerper met de posities waar de bemanning zich bevond tijdens de laatste vlucht.

Presentatie boek

De presentatie van Liberator Down vond vrijdagmiddag 8 maart om iets na 16.00 uur plaats bij Fokker. Hun nieuwe hoofdkantoor bevindt zich op enkele honderden meters afstand van de plek waar James met zijn parachute neerkwam. Nog een bijzonderheid: het tijdstip van de presentatie kwam nagenoeg overeen met het moment van de crash, ook op 8 maart dus, maar dan 80 jaar geleden.



Het boek Liberator Down kost 29,50 en is verkrijgbaar via de website www.liberatordown.nl. Ook verkrijgbaar bij boekhandel Donner in Rotterdam, De Nieuwe Bengel in Dordrecht en museum Dorpsbehoud in Papendrecht.