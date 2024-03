IJsgebrek maakt Alblasserwaardse ijsclubs creatief: andere activiteiten en zoektocht naar landijsbanen

Regio • Een winter met een dikke laag ijs op de rivieren en wateren in de Alblasserwaard. Het zat er dit jaar wéér niet in. Er was even vorst, maar ijsclubs met een natuurijsbaan konden niet open. Het ijs was niet dik genoeg. Weer niet. Hoe houden ze hun vereniging levendig bij gebrek aan ijs?

“Als we niet over De Giessen heen kunnen, gaan we erdoorheen”, vertelt Hans Klijn, voorzitter van IJsclub St. Moritz in Giessen-Oudekerk. “Voor de vijfde keer organiseren we namelijk in de maand juni een kanotocht over De Giessen. We regelen dan zo’n 25 tweepersoonskano’s en de senioren in ons midden varen we met sloepjes rond. De reddingsbrigade is erbij voor de veiligheid. Voor de kinderen ligt er dan in de Giessen nog een groot springkussen waar ze zich op kunnen uitleven en we sluiten de dag af met een frietkar.”

“Daarnaast organiseren we ieder jaar een ledenvergadering waar gemiddeld tachtig leden op afkomen. Het clubgebouw zit ook altijd goed vol tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Door dit te combineren met een verloting kosten dit soort bijeenkomsten nagenoeg niets. En we gaan deze maand weer met een bus naar de schaatsbaan in Breda. Met de gemeente Molenlanden onderzoeken we inmiddels ook de mogelijkheid om ergens in het dorp een kleine landschaatsbaan te maken voor de kinderen.”

Strenge vorstperiode

Meerdere ijsclubs in de Alblasserwaard hebben al jaren hun natuurijsbaan niet officieel kunnen openstellen voor publiek door het uitblijven van een strenge vorstperiode. Het betreft onder andere ijsclubs in Giessen-Oudekerk, Hoornaar, Groot-Ammers en Goudriaan. Ze hebben tussen de 9 en 12 centimeter ijs nodig om de ijsbaan in gebruik te nemen. In Goudriaan kon dit in 2017 voor het laatst. In de andere drie dorpen was de ijsbaan zelfs in 2012 voor het laatst open.

We zoeken eigenlijk een boer die een stuk land wil afstaan om een echte landijsbaan te maken

Als een ijsbaan officieel open kan, zorgt het ijsclubbestuur ervoor dat de baan goed geveegd en verlicht is. Ze houden toezicht, organiseren wedstrijdjes en regelen natuurlijk de op het ijs onmisbare koek-en-zopie.

Afschaffing contributie

“We hebben inmiddels de contributie afgeschaft, omdat we onze leden weinig kunnen bieden”, legt Arie van Wijk, voorzitter van ijsclub De Goudriaan, uit. “We maken nu eerst de kas leeg. Door creatief te zijn, kunnen we toch een ledenavond en darttoernooi organiseren én jaarlijks in december met zo’n 85 leden met de bus naar de overdekte ijsbaan in Breda. De laatste jaren hebben we voor de kinderen wel een landijsbaan gemaakt van ongeveer 50 bij 20 meter op het voetbalveld van speeltuin De Wetering. We vouwen dan een zeil uit en gieten er water op. Als het dan even vriest, kunnen de kinderen al snel schaatsen. Maar we zoeken eigenlijk een boer die een stuk land in de kern van Goudriaan wil afstaan om een echte landijsbaan te maken.”

Vergaande ambities

IJsclub De Telegraaf in Groot-Ammers zou, naast hun huidige locatie aan de Ammerse Boezem, ook graag de beschikking hebben over een landijsbaan. Met de gemeente Molenlanden zoeken ze naar een geschikte locatie. “We hebben vergaande ambities om te investeren in een stuk grond en een nieuw clubhuis. In de toekomst misschien zelfs in combinatie met een skeelerbaan”, licht voorzitter Robbert Brand toe.

Prikslee

Robbert vervolgt: “Na de verjonging van het bestuur, zo’n drie jaar geleden, hebben we de missie om zichtbaarder te worden in het dorp. Daarom organiseren we, naast de ledenvergadering, sindsdien een priksleewedstrijd tijdens de jaarlijkse kerstfair in het dorp. We zijn betrokken bij de sinterklaasintocht en de eerste klaverjasavonden zijn een feit. In samenwerking met stichting De Oranjevriend hopen we dit jaar ook weer een zomerse activiteit te organiseren, zoals bijvoorbeeld een zeepkistenrace.”

Dirk IV-plein

Gerrit-Jan Schrijver, voorzitter van ijsclub Juliana in Hoornaar, geeft ook aan dat ze verkennende gesprekken voeren met hun dorpsraad over het afzetten van een deel van het Dirk IV-plein om een ijsbaan te creëren voor de basisschoolkinderen. En ook zij zoeken een stuk land voor een landijsbaan. Schrijver: “We vinden het belangrijk om de jeugd te laten schaatsen. Als je schaatsen niet op jonge leeftijd leert, dan krijg je het vaak niet meer onder de knie en dat is zonde.”

“Om deze reden gaan we ook met de club naar de overdekte ijsbaan in Breda. Maar alleen als er niet geschaatst kan worden op de natuurijsbaan op de plas achter woonzorgcomplex De Zes Molens. Verder organiseren we jaarlijks een mountainbikewedstrijd als onderdeel van de RC Jan van Arckel wintercompetitiewedstrijd en afgelopen augustus tijdens de feestweek een mudrun.”

De vier voorzitters hopen dat komende winter weer eens in het teken staat van schaatspret op de natuurijsbanen, want ze zijn het er roerend over eens dat dit zorgt voor verbinding, vrolijkheid, gezelligheid en saamhorigheid in de dorpen. In de tussentijd zijn ze druk met het zoeken naar mogelijkheden om schaatsen in de dorpskernen sneller mogelijk te maken en met het verzinnen en organiseren van allerlei andersoortige activiteiten om de levendigheid erin te houden.

Marieke de Bruin