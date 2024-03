Joke den Hartog-Annema is ‘Powervrouw Vijfheerenlanden 2024’, eervolle vermelding Bets de Vroome uit Ameide

za 9 mrt 2024, 15:00

Nieuws 149 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

VIJFHEERENLANDEN • De PvdA Vijfheerenlanden heeft voor de derde keer de powervrouw uit de gemeente Vijfheerelanden gekozen. Dit jaar krijgt Joke den Hartog-Annema de eer. Zij ontving bloemen en een certificaat en kreeg ook de felicitaties van PvdA-Tweede Kamerlid Songül Mutluer via een video call.

De partij stelt over de winnaar: “Sinds 2006 zet Joke zich met hart en ziel in voor de Voedselbank Vianen. Samen met een team vrijwilligers zorgt ze wekelijks voor de uitreiking van vele voedselpakketten aan mensen die de steun hard nodig hebben. Zo draagt zij bij aan het iets makkelijker maken van het leven van vrouwen die de eindjes aan elkaar moeten zien te knopen.”

Internationale vrouwendag wordt ieder jaar op 8 maart gevierd en staat voor de strijd van vrouwen voor een gelijke maatschappelijke positie. Daarom benoemt de PvdA Vijfheerenlanden de afgelopen jaren gelijktijdig een powervrouw uit de gemeente

Eervolle vermelding

De eervolle vermelding ging naar Bets de Vroome uit Ameide. Zij is actief in Ameide voor diverse organisaties, organiseert de jaarlijkse kledingbeurs en biedt aan zieke en eenzame mensen in Ameide liefdevolle en praktische ondersteuning.

Gezamenlijk diner

De PvdA Vijfheerenlanden organiseerde vrijdag 8 maart in De Prenter in Vianen een diner met vrouwen uit Vianen en omgeving en vooral de wijk De Hagen, om te luisteren naar hun ervaringen.

Songül Mutleur, lid van de Tweede Kamer voor de PvdA en raadsleden Soemya Amghar en Brigitte van Brakel schoven aan. Over het diner zegt de PvdA: ‘Er werd gesproken over de ongelijke beloning van vrouwen, fysieke bedreigingen van en moord op vrouwen, hoe kinderen op te voeden en te beschermen tegen de negatieve invloeden op Tik-Tok. Dat stevige vrouwen nog altijd een ‘kenau’ zijn, terwijl mannen dan als daadkrachtig worden gezien.’

Veranderingen in De Hagen

‘Maar ook ging het over hoe iedereen De Hagen heeft zien veranderen in positieve en negatieve zin. Er werd vooral een indringende oproep gedaan om te zorgen voor meer opvangplekken voor tieners en jongeren, meiden én jongens. Plekken waar ze zich veilig voelen, goed begeleid worden door jongerenwerkers met activiteiten die hen uitdagen zich positief te ontwikkelen. Dit zodat ze weerstand kunnen bieden aan de verlokkingen van het ‘grote geld’.’

‘Het thema van Internationale Vrouwendag 2024: ‘Eén wereld, duizend vrouwen’, kwam op deze avond goed tot zijn recht. Er zijn mooie gesprekken gevoerd, maar vooral ook nieuwe contacten gelegd. Verbinding en solidariteit werd gevoeld.’