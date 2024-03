Noa van den Dool uit Noordeloos wint het Molenlanden Dictee

ma 11 mrt 2024, 08:00

Nieuws 105 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

LANGERAK • Noa van den Dool maakte woensdagmiddag 6 maart geen enkele fout in het Molenlanden Dictee en werd voor Sem Klapwijk en Rick Ambachtsheer uit Giessenburg de onbetwiste winnaar.

De jaarlijkse wedstrijd, georganiseerd door Forte Muziek en Cultuur namens de gemeente Molenlanden, vond dit jaar plaats in het Haute Cultuurhuis te Langerak. Ditmaal was het thema ‘Spoken Word’ en poëzie. In samenwerking met schrijfster/performer José Loeve uit Giessenburg en violiste Irene Sterrenburg werden de kinderen dan ook getrakteerd op een dictee in de vorm van een Spoken Word performance.

Tijdens het nakijken van het dictee kregen de kinderen een leuke Spoken Word-workshop, waarvan het resultaat voor de ouders werd opgevoerd, vlak voor de prijsuitreiking door burgemeester Theo Segers en kinderburgemeester Maren Mourik, die overigens de hele middag aanwezig was.

De bijzonder eervolle eerste plaats was dit jaar dus weggelegd voor Noa van den Dool. Iedere deelnemer is met een mooie herinnering naar huis gegaan: een grappig én leerzaam boek van Edward van de Vendel.

Burgemeester Segers benadrukte, als oud-leerkracht, met zichtbaar plezier en passie tot slot nog maar eens het belang van lezen en zelf schrijven aan de kinderen.