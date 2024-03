Den Hâneker viert 30-jarig jubileum met groot aanbod aan activiteiten

vr 8 mrt 2024, 10:00

REGIO • Landschapsvereniging Den Hâneker grijpt de viering van het zesde lustrum aan om zich nadrukkelijker op de kaart te zetten.

Een Toer de Boer, dauwtrappen op meerdere plekken in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden, een buitenbioscoop én een uitgebreide viering tijdens de Fokveedag: Den Hâneker staat aan de vooravond van een druk jaar.

De aftrap is op 18 maart. Bij bed and breakfast Het Groene Wout presenteert de vereniging het jubileumprogramma. Op de agenda staat, naast een korte ledenvergadering de toelichting van het programma en een hapje en een drankje uit de streek. De afsluiting is een proostmoment op het feestjaar.

Kleurplaatactie

De maand erna legt de vereniging haar oor te luisteren bij jongeren. “Hoe zouden zij graag zien dat onze streek wordt ingevuld?”, licht bestuurslid Tanja Kool uit Hei- en Boeicop toe. “Daarbij komen de kant van de boeren en van de burgers aan bod. Voor kinderen is er een kleurplaatactie. De kleurplaat wordt met Het Kontakt verspreid; achterop staat het jubileumprogramma.”

Een evenement dat voor het eerst niet op de agenda staat is de Fiets- en Wandelvierdaagse. “Daarvoor in de plaats bieden we voor Hemelvaartsdag fietsroutes aan door de omgeving. Dan kun je op eigen gelegenheid op de fiets stappen, in plaats van georganiseerd.”

Midzomeravond

Ook is er dauwtrappen, in het kader van het jubileum op meerdere locaties. Op 21 juni is er in Hei- en Boeicop de midzomeravond, met onder meer aandacht voor slootkantenbeheer. Tanja: “Het is bij ons thuis, waar in het achterhuis in 1994 Den Hâneker officieel startte.”

Begin september is er in de buitenlucht een film te zien. In de Streektent op de Fokveedag pakt Den Hâneker in diezelfde maand uitgebreid uit. Verder is er in het najaar samen met vmbo Yuverta in Ottoland en basisscholen een sponsoractie voor boeren in Ghana.

Toer de Boer

In de herfstvakantie staat de Toer de Boer op de agenda. “Dan kunnen deelnemers met de auto een route door de regio volgen. Zij rijden dan waarschijnlijk ook letterlijk door een stal heen.”

Den Hâneker: al dertig jaar bruggen bouwen



Een brug slaan tussen boer en burger en tussen streek en politiek, dat is het streven van Den Hâneker.



Ad van Rees, melkveehouder uit Brandwijk,was er dertig jaar geleden al bij. “De provincie had toen grootse plannen voor het gebied, om weilanden om te vormen tot natuur. Het ging om een ecologische verbindingszone tussen Kinderdijk en de Zouweboezem.”



Hij vervolgt: “Als boeren hebben we destijds de hoofden bij elkaar gestoken, maar van begin af aan zijn er burgers bij betrokken geweest. Ons uitgangspunt was: ‘Wat is het beste voor onze streek en hoe kunnen we dat met elkaar bereiken?”



Een uitgangspunt dat nog steeds actueel is, benadrukken Ad en Tanja: “Het blijft nodig om boeren en burgers met elkaar te verbinden. Neem recreatie: tijdens de afgelopen Fokveedag hebben we nog laten zien hoeveel moois er in onze streek is. Het zien en waarderen van onze eigen omgeving, daar hebben we al veel in bereikt, maar we blijven ons ervoor inzetten. Ons motto was en is ‘Samen sterk voor de Streek’.”



Binnenkort is op denhaneker.nl/lustrum het jubileumprogramma te zien.