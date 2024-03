Ottoland drie voedselbankjes rijker: ‘Iedereen kan een bijdrage leveren’

OTTOLAND • Drie voedselbankjes staan er vanaf dinsdag in Ottoland. Bij christelijke basisschool Eben Haëzer, de hervormde kerk en de Vlietebrug kan iedereen daarin etenswaren achterlaten voor de Voedselbank.

Te weinig artikelen om voedselpakketten voor mensen met een smalle beurs samen te stellen: het is een probleem waar veel Voedselbanken mee kampen. In Ottoland maken ze met de drie voedselbankjes de drempel zo laag mogelijk om dit probleem aan te pakken.

Drijvende krachten zijn Nellie Bos en Piny Hakkesteeg. “Piny belde mij afgelopen jaar hierover”, vertelt Nellie. “Zelf werk ik in Giessenburg. Daar staan al voedselbankjes. Als ik er langs reed, dacht ik al: ‘Wat een mooi initiatief.’ Dus ik zei meteen ‘ja’ tegen Piny.”

Het plan bleef door omstandigheden even liggen. “Maar begin dit jaar zijn we er echt mee aan de slag gegaan.”

Oud-timmerman maakte de bankjes

Nellie en Piny zijn diaken in één van de beide kerken in het dorp, maar van begin af aan wilden ze het hele dorp erbij betrekken. “We zijn op zoek gegaan naar dorpsgenoten met de vraag of ze mee wilden helpen.”

“Een oud-timmerman maakte de bankjes, iemand anders ontwierp een flyer en er zijn ook al vrijwilligers die de bankjes twee keer per week leeghalen en anderen die het naar de Voedselbank in Arkel brengen.”

Veel bereidwilligheid om te helpen

Moeite om hen over te halen kostte het niet. Met de voedselbankjes mensen die moeite hebben rond te komen helpen, zorgt voor veel bereidwilligheid. “We willen allemaal wel iets voor een ander doen.”

Ze vervolgt: “Dit is een manier waarbij de drempel heel laag is. Iedereen kan een bijdrage leveren, alleen al door bijvoorbeeld wekelijks 1 langhoudbaar product in één van de drie voedselbankjes te doen.”

In de buurt

De locaties bij de hervormde kerk, de basisschool en de Vlietebrug zorgen ervoor dat er door deze verdeling over het dorp voor elke Ottolander er een voedselbankje in de buurt is.

Maar ook niet-Ottolanders zijn van harte welkom om een bijdrage te leveren. “Het zijn er nu drie. Dat is nog kleinschalig. We wilden eerst kijken hoe dit loopt. Wellicht komen er in de toekomst nog meer bij.”