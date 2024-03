Open dag en demonstraties brandweer in Nieuwpoort op zaterdag 23 maart

NIEUWPOORT • Brandweer Langerak-Nieuwpoort houdt zaterdag 23 maart een open dag en demonstratiedag.

Belangstellenden zijn deze dag welkom op de parkeerplaats aan de Waterlinie, tegenover de Spar supermarkt. De activiteiten beginnen om 10.00 uur en duren tot 15.00 uur. Op de parkeerplaats staat de tankautospuit van brandweerpost Langerak-Nieuwpoort klaar.

Daarnaast zijn er allerlei specialistische eenheden van de brandweer: een hulpverleningsvoertuig, het wateroppervlakte reddingsteam en een veetakel.

Activiteiten voor kinderen

Er zullen verschillende demonstraties zijn van de genoemde disciplines (brandbestrijding, technische hulpverlening en waterongevallen). Ook is er een voorlichtingswagen aanwezig waar de bezoekers van de open dag kunnen leren over brandpreventie en brandveilig handelen.

Voor kinderen zijn er ook uiteenlopende activiteiten en demonstraties.

Wervingsactie vrijwilligers

De dag wordt georganiseerd ter promotie en kennismaking van de brandweer Zuid-Holland Zuid. Het is tevens een startevenement in het kader van de wervingsactie voor nieuwe vrijwilligers.

‘Op meerdere plaatsen in de regio, ook in Nieuwpoort en Langerak, zoeken we enthousiaste mensen die brandweervrijwilliger willen worden’, melden de organisatoren. ‘Hierover kunnen we alles vertellen.