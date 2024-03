Vijfheerenlanden en Stedin slaan handen ineen: ‘Elektriciteitsnet klaarmaken voor de toekomst’

59 minuten geleden

Nieuws 163 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

VIJFHEERENLANDEN • Netbeheerder Stedin en de gemeente Vijfheerenlanden gaan samen aan de slag om het elektriciteitsnet klaar te maken voor de toekomst. Dit doet Stedin in de gemeente door nieuwe elektriciteitshuisjes te plaatsen en elektriciteitskabels te verzwaren.

Steeds meer mensen koken elektrisch, rijden in een elektrische auto of maken gebruik van een warmtepomp. Ook neemt het zelf opwekken van duurzame stroom toe, bijvoorbeeld via zonnepanelen. Om het elektriciteitsnet klaar te maken voor de toekomst is het in gemeente Vijfheerenlanden nodig om het elektriciteitsnet te verzwaren.

Stedin en de gemeente Vijfheerenlanden slaan de handen ineen om aan de toenemende vraag aan energie te voldoen, zodat meer en langere stroomstoringen voorkomen worden.

Netverzwaring in gemeente Vijfheerenlanden

Om het elektriciteitsnet uit te breiden en te verzwaren, plaatst Stedin de komende jaren nieuwe elektriciteitshuisjes in de gemeente. In zo’n elektriciteitshuisje wordt middenspanning omgezet naar laagspanning, zodat het uiteindelijk als stroom uit het stopcontact komt. Ook wordt vanuit het elektriciteitshuisje de elektriciteit getransporteerd naar huizen en kantoren of bedrijven in de wijk.

Naast het plaatsen van elektriciteitshuisjes worden ook elektriciteitskabels verzwaard, zodat aan de toenemende vraag kan worden voldaan.

Verzwaring lokale elektriciteitsnet

Voor het verzwaren van de kabels en het plaatsen van de elektriciteitshuisjes moeten in de gemeente Vijfheerenlanden straten open. “Dat kan tijdelijk overlast met zich meebrengen, maar uiteindelijk profiteert iedereen in Vijfheerenlanden ervan”, aldus de gemeente.

De werkzaamheden zijn en worden door Stedin in samenwerking met de gemeente Vijfheerenlanden goed voorbereid en gecoördineerd. Stedin werkt de komende jaren in verschillende fases om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Meer informatie

Omwonenden ontvangen voordat de werkzaamheden beginnen een brief met aanvullende informatie van Stedin.