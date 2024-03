CDA stelt vragen over onderzoek omtrent pesten en intimidatie bij Dierenambulance

REGIO • Is het college in Culemborg op de hoogte van het onderzoek naar ongewenst gedrag op de werkvloer bij de Dierenambulance Vianen en omgeving en wat heeft dit voor invloed op de gemaakte afspraken? Dat wil de Culemborgse tak van het CDA weten.

Vorige week onthulde Het Kontakt een aantal conclusies uit dit onderzoeksrapport van een onafhankelijke commissie. In het rapport stond dat één van de coördinatoren zich duidelijk schuldig heeft gemaakt aan pesten en intimidatie op de werkvloer. De commissie werd ingeschakeld naar aanleiding van in totaal 58 (voormalig) vrijwilligers die zich bij de interne vertrouwenspersoon hadden gemeld.

Werkgebied

De Dierenambulance Vianen en omstreken (DAV) rijdt voor zieke, gewonde, ontheemde en overleden dieren in vijf gemeenten, namelijk: Vijfheerenlanden, Culemborg, Gorinchem, Molenlanden en Hardinxveld-Giessendam.

Extra geld vrijgemaakt

Het CDA benoemt dat de Dierenambulance is gehuisvest in Culemborg en dat veel Culemborgers als vrijwilliger bij de organisatie zijn betrokken. Bovendien verwijst men naar een afspraak uit november 2022. De Culemborgse gemeenteraad besloot toen zo’n 10.000 euro extra per jaar vrij te maken voor de Dierenambulance.

De partij wil nu weten of het college kennis heeft genomen van het onderzoeksrapport en het oordeel van de klachtencommissie en welke diensten de gemeente momenteel afneemt bij de Dierenambulance. Ook wil men weten of het onderzoek negatieve gevolgen heeft voor de dienstverlening en of het rapport aanleiding geeft om de afspraken die de gemeente maakte met de Dierenambulance aan te passen. Tot slot vraagt het CDA welke rol het College voor zichzelf ziet in dit verhaal.