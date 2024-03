ingezonden mededeling

‘Achter elke fles wijn schuilt een verhaal’

do 7 mrt 2024, 09:13

GIESSENBURG • Een verhalenverteller en een levensgenieter vol ambitie: Fred van den Heuvel richtte met passie zijn wijn- en drankenhandel op in Giessenburg. Al die eigenschappen bundelt hij samen om op vrijdagavond 5 april weer een spetterende voorjaarsproeverij te organiseren.

Ruim honderd open flessen om van te proeven en uitleg van de leveranciers met verhalen over smaken die je helpen om de perfecte fles wijn te vinden: dat kun je verwachten op de voorjaarsproeverij. Uiteraard zal ook Fred je met zijn team persoonlijk assisteren om tussen de honderd wijnen in de winkel te kiezen.

Het doel van Fred is namelijk dat iedereen naar huis gaat met een doosje wijn of twee, waarvan zij in de zomer, op hun gemak, kunnen genieten. “Die zoektocht is ontzettend leuk”, vertelt Fred. “Proeven wat je al lekker vindt, maar ook een wijn proeven waaraan je je niet eerder durfde te wagen. De mogelijkheden zijn vrijwel eindeloos. Het is aan jou wat je wil proeven, en aan ons om je op weg te helpen en te adviseren.”

Proeverijen organiseren zit in het bloed van Fred van den Heuvel. Sinds de oprichting 12 jaar geleden organiseert hij jaarlijks twee proeverijen: één in het voorjaar en één in het najaar.

Voor alle gelegenheden een wijn

Er bestaan volgens Fred drie soorten wijn: de wijn die je op een groot feest opent, de wijn waarvan je geniet met een intieme groep vrienden, en de wijn die je romantisch voor de openhaard drinkt. “Voor al die gelegenheden hebben we wijnen beschikbaar. En jij mag bepalen uit welke prijsklasse je die wijnen kiest. Of je er nu 10 of 100 euro aan uit wil geven. Iedere portemonnee heeft zijn eigen, passende wijn.”

‘Je hoeft geen wijnsnob te zijn’

Een wijnkenner is iemand die verschil kan proeven tussen wijnen, en die kan aangeven wat ze wel en niet lekker vinden, volgens Fred. “Je hoeft dus geen wijnsnob te zijn om naar deze proeverij te gaan. Je moet gewoon toegeven wat je lekker vindt en dan komen we al een heel eind. En het verhaal achter de wijn die je uiteindelijk kiest, krijg je cadeau.”

Tickets en korting

Wie op de avond zelf een fles of doos wijn aanschaft, kan rekenen op een eenmalige korting. Jong en ouder zijn welkom op vrijdagavond 5 april van 17:00 tot 22:00 uur aan de Ambachtsweg 1 te Giessenburg. Entree kost 15 euro. Kaarten zijn verkrijgbaar via onderstaande QR-code en via de link: https://www.fredvandenheuvel.nl/winkel/proeverijen/wijnproeverijen/wijnproeverij-5-april/.