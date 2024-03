Ad Kraaijeveld vindt in Wijngaarden eerste kievitsei van de provincie

wo 6 mrt 2024, 17:33

WIJNGAARDEN • Weidevogelvrijwilliger Ad Kraaijeveld heeft woensdag het eerste kievitsei van de provincie Zuid Holland gevonden, op land van Arie de Jong uit Wijngaarden.

Kraaijeveld vond het ei om 13.15 uur, op een drassig perceel. Vorig jaar vond Ad Kraaijeveld op 13 maart om 13.25 uur bij dezelfde boer het eerste kievitsei van de Alblasserwaard. Nu was hij zelfs nog week vroeger en bleek hij ook de eerste van Zuid Holland te zijn.

Gedrag

De afgelopen weken had Kraaijeveld de vorderingen van de kieviten goed bijgehouden. Het viel op dat de kieviten al ruim een week actief waren bij boer De Jong. Aan het gedrag van de kieviten zag Kraaijeveld dat het niet lang meer zou duren.

Gecontroleerd ei

Op 6 maart beproefde Kraaijeveld zijn geluk en zijn inzet werd beloond. Het kievitsei werd gecontroleerd door de vogelwacht (NVWA) en Arnout de Redelijkheid van Stichting De Groene Motor. De stichting ondersteunt vrijwilligers in de provincie Zuid Holland. Het bleek inderdaad om een vers ei te gaan en de vinder werd gefeliciteerd met het eerste kievitsei van de provincie Zuid Holland.

Jaren actief

Kraaijeveld is ongeveer 24 jaar vrijwilliger bij de weidevogelwerkgroep van de Natuur- en Vogelwacht Alblasserwaard. Hij is actief bij 4 boeren waaronder nu ongeveer 5 jaar op het bedrijf van De Jong in Wijngaarden.

Maaien in juni

Arie de Jong draagt de weidevogels een warm hart toe en doet er alles aan om samen met Kraaijeveld de weidevogels op zijn weilanden te behouden. Enkele weidevogelrijke percelen worden speciaal voor de weidevogels pas later in het seizoen gemaaid: medio juni. Ook heeft De Jong een perceel deels onder water gezet: plasdras met behulp van een zonnepaneel. Dit is speciaal voor de weidevogels gedaan zodat ze makkelijker voedsel kunnen vinden.

Veel inspanning boer

Dat de aanpak van De Jong zijn vruchten afwerpt is duidelijk. In het voorjaar wemelt het er van de kieviten, grutto’s en tureluurs. Mooi dus dat juist op dit bedrijf, waar zoveel inspanning voor de weidevogels wordt verricht, het eerste kievitsei is gevonden.