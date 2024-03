Brandweerwedstrijd in Lexmond: tien ploegen uit regio Utrecht komen aan de start

LEXMOND • Brandweerpost Lexmond houdt samen met het ABWC zaterdag 16 maart een 112-vaardigheidstoets. De brandweerwedstrijd vindt plaats tussen 8.00 en 16.30 uur.

Tien brandweerploegen vanuit de regio Utrecht gaan in Lexmond de uitdaging aan om een realistisch scenario op te lossen. Hierbij wordt per ploeg gekeken welke vaardigheden ze in huis hebben en of het incident op een goede en veilige manier wordt aangepakt.

Publiek is welkom. Belangstellenden kunnen zich melden bij de brandweerkazerne aan de Driemolensweg 1. Daar krijgen ze te horen waar de wedstrijd is.