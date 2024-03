Discussie over starterslening in raad Molenlanden

6 minuten geleden

Nieuws 64 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

MOLENLANDEN • De starterslening moet blijven, vinden de raadsleden van Molenlanden. Maar of hij moet blijven zoals hij nu is, daar zijn ze nog niet over uit.

Molenlanders die gebruik maken van de starterslening voor de aankoop van een huis met energielabel C, kunnen nu minder lenen dan mensen die een huis kopen met energielabel A of B. Een aantal raadsleden overweegt dat te veranderen. Jonette Korevaar (CDA): “Iemand die een huis koopt met een lager energielabel, kan het geld juist goed gebruiken om zijn huis te verduurzamen.”

Wassen neus

Hoewel de VVD bang is voor een prijsopdrijvend effect van de starterslening, vindt de partij wel dat de regeling moet blijven. Wat het energielabel betreft vroeg Arno van den Hof (VVD) zich af: “Is dat een goede maatstaf? Ik ken mensen die zitten in een energielabel B en betalen 400 à 500 euro per maand aan gas in de winter. Het is een wassen neus.” Wat de VVD betreft verdwijnt het onderscheid naar labels.

Klein plusje

Huizenprijzen zijn sinds de start met de starterslening gestegen, merkte Bas de Groot (SGP) op. “Moeten we de bedragen daarom niet iets oprekken?” Wethouder Arco Bikker: “Ik kan leven met een klein plusje.” Hij denkt aan 10.000 euro erbij.

Niet veranderen

Bikker vindt dat het onderscheid naar labels moet blijven. “Het is een besluit van de raad geweest destijds. Het nu anders gaan doen, zou ik ad hoc vinden. Dat kan ervoor zorgen dat mensen die er eerst wel voor in aanmerking kwamen, straks ineens geen starterslening meer kunnen krijgen.”

Twee amendementen

Het onderwerp stond op de agenda van de commissievergadering van dinsdag 5 maart. Tijdens de raadsvergadering op dinsdag 19 maart praten de raadsleden er verder over. Leo Timmer (CU) bood aan om twee amendementen te maken op het collegevoorstel, over aanpassing aan de inflatie en het afschaffing van het onderscheid tussen de labels.