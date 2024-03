Rondleidingen in Gorinchem en Vijfheerenlanden in de Week van de Circulaire Economie

wo 6 mrt 2024, 09:05

GORINCHEM/VIJFHEERENLANDEN • In de Week van de Circulaire Economie, die van 11 tot en met 15 maart gehouden wordt, verzorgen diverse circulaire bedrijven rondleidingen, waar belangstellenden bij kunnen aansluiten.

Tijdens de bedrijfsbezoeken krijgt men de kans om een kijkje te nemen achter de schermen bij kringlopen en circulaire bedrijven. Ingrid Lopulalan, milieucoach bij Waardlanden. ‘Steeds meer mensen beseffen hoe belangrijk het is om zuinig te zijn op onze aarde en het milieu, omdat het veel energie kost om nieuwe producten te maken.’

Op woensdagochtend 13 maart van 10.00 tot 11.30 uur is er een rondleiding door het magazijn en werkplaats van Opnieuw & Co Leerdam aan de Techniekweg 5. Aanmelden kan in de winkel (vooraf of op de dag zelf).

Ook op woensdag 13 maart van 10.00 tot 16.00 uur is er een gevarieerd programma bij Kringloop Gorinchem aan Boezem 1. Klanten en vrijwilligers laten in diverse demonstraties in de winkel zien hoe zij grondstoffen hergebruiken. Ook is er een To Good To Throw hoek (gratis). Om 10.00 uur en om 14.00 uur starten de rondleidingen achter de schermen. Aanmelden kan in de winkel of vooraf per e-mail info@kringloopgrinchem.nl.

Op donderdag 14 maart van 13.00 tot 14.00 uur, van 14.30 tot 15.30 uur en van 16.00 tot 17.00 uur zijn er drie rondleidingen achter de schermen bij Het Goed Gorinchem aan de Spijksedijk 28A. Men kan zich op de dag zelf melden bij de kassa in de winkel.