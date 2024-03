Bijzonder hulpmiddel laat kinderen met een handicap meedoen aan schaatsen in Dordrecht

DORDRECHT • Ook kinderen van 6 tot en met 11 jaar met een handicap kunnen dit seizoen deelnemen aan de schaatslessen bij Kunstrijvereniging De Drechtsteden op de Dordtse Sportboulevard, die elke zaterdag plaatsvinden van 12.00 tot 13.00 uur. Dat is mogelijk dankzij het schaatsframe.

Hiermee kunnen kinderen die door een fysieke beperking niet zelfstandig kunnen staan of bewegen, toch glijden over het ijs. Zo doen ze, vaak voor het eerst in hun leven, mee met de ijspret.

Schaatsframe

Het schaatsframe bevat een zitje, een stuur en drie ijzers. Kinderen zitten op het frame en zetten zich af met spikes/schoenkettingen (zonder punten) onder hun voeten. Het coole sporthulpmiddel is vorig seizoen geïntroduceerd door Stichting het Gehandicapte Kind: tijdens de Samen Schaatsen Elfstedentoer konden kinderen in heel Nederland een gratis clinic volgen. Dat was vaak een ongekende ervaring. Zoals een van de deelnemers zei: “Als gehandicapt kind kun je gewoon blij schaatsen. Weer een stapje dichter bij een gewoon kind zijn!”

Zestien ijsbanen in Nederland hebben daarna het Frame Schaatsen opgenomen in hun aanbod, met steun van Stichting het Gehandicapte Kind. Hier kunnen kinderen met een beperking deelnemen aan de reguliere lessen.

Kunstrijvereniging De Drechtsteden op de Optisport Sportboulevard in Dordrecht biedt het frameschaatsen. Kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 11 jaar kunnen aanmelden voor de lessen van 12.00 tot 13.00 uur op de zaterdag. De eerste lessen starten na aanmelding. Aanmelden kan via de website www.ddd-kunstrijden.nl.