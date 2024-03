Vorig jaar 33 meldingen over burenruzies in Molenlanden: ‘kost veel stress’

wo 6 mrt 2024, 08:49

MOLENLANDEN • In 2023 zijn er in de gemeente Molenlanden 33 meldingen over burenruzies binnengekomen bij ElkWelzijn. De 10 vrijwillige bemiddelaars van Buurtbemiddeling hebben veel buren kunnen ondersteunen in het verminderen van overlast en het oplossen van conflicten.

In totaal zijn er in de 10 gemeenten waar ElkWelzijn actief is, bijna 400 meldingen gedaan van burenoverlast en/of ruzie. In 72 procent van de gevallen hebben de buurtbemiddelaars een positieve bijdrage kunnen leveren aan het conflict.

Buurtbemiddeling van ElkWelzijn is in de gemeenten waar ze werkt, gratis bereikbaar voor alle buren, waaronder dus Molenlanden.

“Vanuit ElkWelzijn merken wij hoe groot de impact is van een conflict op het leven van buren. Een burenruzie kost veel stress. Het gevoel van veiligheid en het woonplezier kunnen helemaal verdwijnen”, vertelt Ingrid, coördinator bij ElkWelzijn.

Politie en woningbouwcorporaties verwijzen bij klachten over de buren vaak door naar Buurtbemiddeling. “Tijdens een bemiddeling verleggen onze bemiddelaars de focus van een klacht naar een wens en helpen mensen zoeken in naar een gezamenlijke oplossing. Soms is hier maar een klein zetje voor nodig.”

Ger Veurink, lid van de Eenheidsleiding van politie Oost-Nederland en Ambassadeur voor Buurtbemiddeling zegt het zo: “Velen vinden het de taak van de politie, gemeente of woningcorporatie om hun probleem op te lossen. Maar als politie zijn wij altijd maar kort aanwezig. Als buren zit je aan elkaar vast, je kiest ze niet zelf uit. Daarom zullen bewoners moeten praten met hun buren over hun ergernissen en standpunten om elkaar beter te begrijpen. Buurtbemiddelaars kunnen dat gesprek als onafhankelijke partij uitstekend in goede banen leiden.”

Van de bemiddelingsverzoeken die geschikt voor bemiddeling waren, heeft Buurtbemiddeling in 2023 in 72% van de gevallen een positieve bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de situatie. Geluidsoverlast is de klacht die het meest door ElkWelzijn wordt gehoord, daarna komen de geschillen rond de tuin en de erfafscheiding, maar ook pesterijen en bedreigingen komen vaak voor.

Het bemiddelingsgeprek kan soms verrassend verlopen vertelt één van onze bemiddelaars: ‘’Vaak zitten buren vooral op begrip te wachten en draait het helemaal niet meer om het probleem. Een excuus kan dan al genoeg zijn. Wij zijn blij als aan het einde van het gesprek de buren elkaar weer gewoon gedag zeggen en op een prettige manier naast elkaar kunnen leven. Je hoeft geen dikke vrienden te worden. Dat is niet nodig.”

Buurtbemiddeling is gratis, vertrouwelijk, onafhankelijk en neutraal. Buurtbemiddeling bellen kan via 0345-225000. Mailen kan via buurtbemiddeling@elkwelzijn.nl. Meer informatie is te vinden op www.elkwelzijn.nl/buurtbemiddeling.