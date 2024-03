Modeshow op 23 maart in de Dorcas winkel in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • Bij Dorcas Groot-Ammers wordt op zaterdag 23 maart de eerste modeshow gehouden worden. Modellen showen vanaf 10.30 uur allerlei leuke outfits van de zomercollectie uit de winkel.

De kleding die geshowd is, kan gelijk erna gekocht worden. In de koffiehoek staat gratis koffie of thee met wat lekkers erbij. De Dorcas-winkel is te vinden aan de Nijverheidsweg 1, op industrieterrein Gelkenes in Groot-Ammers.

Voor meer informatie over de winkel: https://dorcas.nl/winkels/groot-ammers.