Buurtbusvereniging De Binnen-Giessen zoekt chauffeurs

GIESSENBURG • Buurtbusvereniging De Binnen-Giessen is op zoek naar meer chauffeurs om de dienstverlening aan de passagiers te kunnen waarborgen.

Sinds december 2018 rijden er voor de inwoners van de dorpskernen Schelluinen, Giessenburg en Giessen-Oudekerk twee bussen, die tijdens werkdagen tussen 07.00 en 18.30 uur met een uursdienst het openbaar vervoer verzorgen naar Gorinchem of Hardinxveld-Giessendam.

De buurtbusvereniging De Binnen-Giessen levert sinds 2020 de vrijwillige chauffeurs om deze busdienst in stand te houden. In 2022 zijn er 19.000 passagiers vervoerd tijdens 3.000 ritten, in vergelijking met 2021 een groeiend aantal. Het geeft ook aan dat er in een behoefte voorzien wordt.

Momenteel beschikt de vereniging over 35 chauffeurs, die op vrijwillige basis één of meerdere ritten per week rijden. Om de continuïteit van de roosters en de dienstverlening naar de passagiers te kunnen waarborgen, zou de vereniging nog graag een aantal chauffeurs erbij willen hebben. Daarom doet men een beroep op inwoners van bovengenoemde dorpskernen of er vrijwilligers zijn die hiervoor interesse hebben.

Een B-rijbewijs is voldoende en reiskosten van/naar de Qbuzz-garage in Schelluinen (de opstapplaats voor de chauffeurs) worden vergoed.

Voor informatie en eventuele opgave, zie de website van de vereniging: www.buurtbusdebinnengiessen.nl.