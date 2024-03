Heul ontdekt bij werkzaamheden aan de Schotdeuren in Arkel

ARKEL • Bij werkzaamheden aan de Schotdeuren in Arkel werd eind vorige week onder de doorgaande weg een oude duiker, een zogenaamde heul ontdekt. Op vrijdag 1 maart vond archeologisch onderzoek plaats naar deze heul.

De locatie Schotdeuren is een eeuwenoud knooppunt van (water)wegen. Aanvankelijk kruiste hier een gegraven waterloop de Zederik, een oud riviertje, en de daarnaast liggende dijk. Met deze Nieuwlandsche Vliet werd overtollig water afgevoerd vanuit polders in de Vijfheerenlanden naar de Merwede, ten westen van Gorinchem.

In de 17e en 18e eeuw was ter plaatste van de ontdekte heul een overstapplek voor de passagiers van de trekschuiten die van Gorinchem naar Vianen voeren en omgekeerd. Deze forse schuiten konden de dijk niet passeren. Postkoetsen namen later de taak van de trekschuiten over en mede daarom kwam er bij Schotdeuren een stalhouderij.

In 1813 werd de dijk langs de Zederik tussen Gorinchem en Vianen een klinkerweg, als onderdeel van de Napoleontische route van Parijs naar Amsterdam, ‘Route Impériale No. 2’. Door al deze omstandigheden werd Schotdeuren een locatie in Arkel waar van alles en nog wat gebeurde.

Het onderzoek aan de heul was beperkt. De beide zijkanten van het gewelf kwamen in het zicht. Vanwege de vele kabels langs de geasfalteerde weg was diep graven onmogelijk. De werkzaamheden bleven beperkt tot schoonmaken van de stenen aan weerszijden van de weg en het in kaart brengen ervan. Dit gebeurde in opdracht van de gemeente Molenlanden door S.O.B.-research. Hierbij werd meegewerkt door vrijwilligers van de Nederlandse Archeologievereniging AWN afdeling ‘Lek- en Merwestreek’. Hoe oud de aangetroffen heul is, kon nog niet worden vastgesteld.