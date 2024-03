Burgemeester Fröhlich van Vijfheerenlanden houdt Preek van de Leek in Meerkerk

9 minuten geleden

Nieuws 69 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

MEERKERK • Burgemeester Sjors Fröhlich van de gemeente Vijfheerenlanden verzorgt op zondag 10 maart om 10.00 uur de Preek van de Leek in de Open Gemeente Meerkerk en Omstreken. Hij doet dat in de kapel aan de Burggraaf 2 te Meerkerk.

Daar houdt normaal de Open Gemeente haar tweewekelijkse bijeenkomsten. Burgemeester Fröhlich heeft gekozen voor Prediker 7, waar vooral wordt gezegd om te genieten en wat moois van het leven te maken. De burgemeester wil hiermee graag zijn levenshouding mee duiden.

Het hoofdstuk begint als volgt: “Geniet dus maar van je eten en drinken en wees vrolijk. Want dan doe je wat God heeft bedoeld. Trek mooie kleren aan en verzorg je goed.”

Fröhlich haalt in zijn preek de Duits-Amerikaanse filosofe Hannah Arendt, van Joodse komaf aan. Zij heeft gepubliceerd over nataliteit, geboortelijkheid. We zijn als mensen niet alleen sterfelijk, maar ook geboortelijk. Dat houdt volgens Fröhlich onder meer het volgende in. Je kunt bij wijze van spreken elke dag opnieuw geboren worden, je kunt elke dag opnieuw beginnen. Dat spreekt hem zeer aan. Als er iets misgaat in je leven, hoeft dat niet definitief te zijn.

Vervolgens bespreekt hij nog twee belangrijke kernwoorden die horen bij nataliteit: vergeving en hoop. Met voorbeelden uit zijn eigen leven en werken worden die begrippen toegelicht. De bijeenkomst wordt opgeluisterd met muziek naar eigen keuze van de burgemeester. Er zal ook samenzang zijn. Het zal een heel andere bijeenkomst zijn dan gebruikelijk.