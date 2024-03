• De Doetsekom in Giessenburg.

Inloopochtend bij de Doetsekom in Giessenburg tijdens NLdoet

GIESSENBURG • Bij de Doetsekom in Giessenburg wordt op zaterdag 16 maart een inloopochtend gehouden tijdens NLdoet.

Tussen 09.00 en 13.00 uur is het mogelijk om vrijwilligerswerk te combineren met het oriënteren en/of inschrijven voor zwemlessen en abonnementen of het solliciteren naar een baan als toezichthouder of horecamedewerker.

De Doetsekom wil het zwembad klaarstomen voor de zomer en daar kunnen ze de hulp van jong en oud goed bij gebruiken. Elk jaar worden ze bijgestaan door vrijwilligers tijdens NLdoet. Van een grondige schoonmaak tot het verzorgen van de prachtige tuin, er is genoeg te doen en alle hulp is welkom. Uiteraard zorgt de Doetsekom voor koffie en thee met iets lekkers van de vernieuwde menukaart.

Naast onze zoektocht naar vrijwilligers, is men ook op zoek naar nieuwe teamleden om het team te versterken.

Voor seizoen 2024 verhoogt de Doetsekom het aantal abonnementen en verlagen ze het aantal losse tickets in de verkoop. Tot 1 april biedt de Doetsekom een speciale voorverkoopprijs voor individuele abonnementen en gezinsabonnementen voor seizoen 2024. Bij een gezinsabonnement is er een staffelkorting vanaf drie betalende personen. Kinderen tot 4 jaar zijn gratis vanaf twee betalende personen. Na 1 april is het alleen mogelijk om een individueel abonnement af te sluiten (zolang de voorraad strekt).

Wat betreft zwemlessen is er een scala aan opties, waaronder zwemdiploma A-B-C, een borstcrawlcursus, bikkeltraining en Doetse Triathlon-training voor volwassenen en privézwemlessen voor alle leeftijden. De zwemlessen starten vanaf april.