Jubilerend koor Da Capo uit Gorinchem zoekt nieuwe leden

11 minuten geleden

Nieuws 47 keer gelezen











GORINCHEM • Het regionaal gemengd koor Da Capo uit Gorinchem vier dit jaar haar 20-jarig jubileum en heeft ruim 50 leden die uit Gorinchem en wijde omgeving komen. Nieuwe leden zijn echter welkom.

Da Capo is een gezellig, gemotiveerd koor. Het staat onder leiding van de enthousiaste en vakbekwame dirigente Marilou Krouwel. Zij weet de vier stemgroepen (sopranen, alten, tenoren en bassen) tot een mooiklinkend geheel samen te brengen. Ook zorgt zij voor het veelzijdige repertoire van licht klassiek, musical, goede populaire songs en pop.

Het koor is zich nu aan het voorbereiden op het jubileumconcert van 20 april. Via de website kan men informatie vinden over de concerten en de agenda voor het komende jaar.

Nieuwe leden zijn van harte welkom. Zeker mannen worden met enthousiasme ontvangen, vooral de bassen en de tenoren. Belangstellenden kunnen zonder verplichting vier weken de repetities meemaken. De wekelijkse repetities zijn op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur.

Voor meer informatie: www.dacapogorinchem.nl.