Vertoning documentaire en paneldiscussie in Dordrecht over PFAS

DORDRECHT • Stichting Stop PFAS Stop Chemours organiseert op vrijdagavond 22 maart, tijdens Wereld Waterdag, een avond vol informatie en opinievorming rond de Franse documentaire Les Polluants Eternels. Na afloop van de documentaire is er een paneldiscussie over PFAS.

De avond duurt van 18.45 tot 21.30 uur en vindt plaats in Filmtheater De Witt, Nieuwstraat 60-62, te Dordrecht. Het verhaal van de documentaire gaat over onderzoeksjournalist Martin Boudot. Hij en zijn team van Vert de Rage worden gevolgd in hun missie om de vervuiling van water, grond en lucht aan te tonen in de omgeving van Lyon (Zuid-Frankrijk).

Aan de oever van de Rhône staat het fabriekscomplex Arkema. De afvalstoffen die dit bedrijf afvoert, blijken een schadelijke invloed te hebben op de leefomgeving. Omwonenden strijden ertegen, maar wat kunnen ze eraan doen? De parallellen met de situatie rond de Chemoursfabriek in Dordrecht worden snel duidelijk. Daarom is er aansluitend op deze film een paneldiscussie over PFAS, geleid door de Dordtse journalist Ben Corino van Studio De Witt.

De kernvragen tijdens de paneldiscussie zijn:

• Hoe kunnen we samenwerken voor een Europa-breed verbod op PFAS?

• Hoe zorgen we ervoor dat de zorgen en gezondheidsschade van omwonenden serieus genomen worden?

• Hoe bewegen we bedrijven die vervuiling en gezondheidsschade veroorzaken, om hun verantwoordelijkheid te nemen: stoppen met uitstoten, helpen opruimen en schadevergoedingen betalen aan gedupeerden?

Panelleden: Mira Sys, onderzoeksjournalist FTM (Follow the Money), Thomas Goorden, PFAS-expert en omwonende van de 3M-fabriek in Zwijndrecht (België), en Djoeki van Woerden-Kerssen, ChristenUnie Statenlid Provincie Zuid-Holland en initiatiefnemer van de Provinciale Hoorzitting over Chemours en de PFAS-vervuiling.

Kaarten kosten 5 euro per stuk en zijn verkrijgbaar via www.dewittdordrecht.nl. Taal film: Frans en Engels. Ondertiteling: Engels. Met de aankoop van een of meer loten, die verkocht worden tijdens de avond, wordt de juridische strijd tegen Chemours gesteund. Voor meer informatie: www.stoppfas.nu of stoppfasdrechtsteden@gmail.com.