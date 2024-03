Zonnedak SchooneZon Nieuw-Lekkerland van start: ‘een mijlpaal’

NIEUW-LEKKERLAND • Bij de boerderij van de familie Damsteegt aan de Schoonenburgerweg in Nieuw-Lekkerland werd op donderdag 29 februari het officiële startsein gegeven voor de aanleg van Zonnedak SchooneZon.

Zonnedak SchooneZon is een collectief duurzaam zonnedakproject dat bestaat uit 730 zonnepanelen, die op de staldaken van de boerderij worden aangelegd. Inwoners en bedrijven uit Nieuw-Lekkerland en omgeving hebben volop geïnvesteerd in zoncertificaten van Zonnedak SchooneZon. Daardoor kan dit lokale duurzame energieproject nu ook echt gerealiseerd worden. Het beheer van het zonnedakproject is in handen van de deelnemers aan het project, die zijn verenigd in Energiecoöperatie Nieuw-Lekkerland.

Uitdagingen

Aad den Boer, actief in het kernoverleg Nieuw-Lekkerland en één van de initiatiefnemers van Zonnedak SchooneZon, memoreerde kort over de eerste gesprekken met de familie Damsteegt over het project. ‘Dat is ruim twee jaar geleden en sindsdien kwamen er de nodige uitdagingen op ons pad’, vertelde hij.

‘Gelukkig vonden we in dit traject goede ondersteuning bij Energiecoöperatie Molenlanden, die ervaring had met een vergelijkbaar project in Goudriaan, ZonKontakt genaamd. En dankzij de steun van vele particulieren en ondernemers in de buurt liep het in de tweede helft van 2023 voorspoedig met de verkoop van zoncertificaten.’

‘We zijn dan ook erg blij dat we een positief besluit hebben kunnen nemen voor de aanleg van het zonnedak. De opdracht is gegund aan Debion Energietechniek uit Giessenburg, die met een gunstige combinatie van opbrengst en aanlegkosten als beste uit de bus kwam. Binnenkort starten zij met de aanleg van Zonnedak SchooneZon.’

Graag ondersteunen

‘Zonnedak SchooneZon is een mooi initiatief dat we als gemeente graag ondersteunen’, aldus wethouder Vat van gemeente Molenlanden. ‘Verduurzaming van onze energievoorziening op lokaal niveau is zeer belangrijk. Ik feliciteer het projectteam van Zonnedak SchooneZon dan ook van harte met deze mijlpaal.’

Wethouder Japenga van gemeente Alblasserdam voegde daaraan toe: ‘Het is mooi om te zien hoe inwoners en bedrijven verantwoordelijkheid nemen voor een duurzame energievoorziening. Vanuit onze gemeente juichen we dit toe en we wensen de initiatiefnemers dan ook veel succes.’

Voor wie nog wil meedoen aan Zonnedak SchooneZon is er goed nieuws: er zijn nog zoncertificaten verkrijgbaar. Deze kosten 250 euro per stuk. Meer informatie is te verkrijgen via www.ecmolenlanden.nl of energiecoopNwL@gmail.com.