Molenlanden komt opnieuw met een subsidie voor recreatie en toerisme

13 minuten geleden

Nieuws 98 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden wil inwoners en ondernemers helpen om recreatieve en toeristische initiatieven te realiseren. Geïnteresseerden kunnen hiervoor gebruik maken van de ‘subsidie Recreatie, Toerisme, Cultuur en Landschap’. Aanvragen moeten ingediend worden vóór 1 april.

Wethouder Maarten van Helden: “We wonen in een uniek en prachtig gebied met heel veel kansen op het gebied van recreatie en toerisme. De subsidie Recreatie, Toerisme, Cultuur en Landschap geeft initiatiefnemers de mogelijkheid om ideeën te realiseren. In 2023 ondersteunden we acht mooie initiatieven.”

Voorbeelden

“Zo realiseerden B&B By Ann en B&B de Hoogt ontvangstruimten waar fietsers en wandelaars meer te weten komt over natuur en cultuur in de omgeving. Stichting Wielercomité Ottoland/Goudriaan ontving een bijdrage voor de uitbreiding van de MTB-baan bij de Slingelandse Plassen en Lionsclub Alblasserwaard Souburgh voor een kaart met daarop de nieuwe fietsroute Dichter bij de Polder.”

“Deze initiatieven zorgen ervoor dat ons unieke polderlandschap nog aantrekkelijker wordt, zowel voor toeristische bezoekers als inwoners”, aldus wethouder Van Helden. “Ik roep inwoners, ondernemers en organisaties dan ook graag op om hun ideeën aan ons voor te leggen.”

Criteria

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moeten de ideeën aan een aantal criteria voldoen. Het project moet bijvoorbeeld bijdragen aan de ontwikkeling van recreatie, toerisme en cultuur in de gemeente en/of de regio. Verder vindt de gemeente het van belang dat er goede nieuwe samenwerkingsvormen ontstaan en dat het project zelfstandig verder kan na de subsidie.

De subsidie kan op twee momenten in het jaar worden aangevraagd: vóór 1 april of vóór 1 september. Er kan maximaal € 7.500 worden aangevraagd bij het subsidiefonds waarbij de initiatiefnemer zorgt voor 50% cofinanciering. Meer informatie en het aanvraagformulier is te vinden op: www.molenlanden.nl/recreatie.