Belangstelling Odensehuis in Oud-Alblas groeit; meer vrijwilligers nodig

vr 1 mrt 2024, 09:21

OUD-ALBLAS • Het Odensehuis voor de gemeente Molenlanden in Oud-Alblas voorziet steeds meer in een behoefte. Vooral de dinsdag wordt druk bezocht, ook al is er nog ruimte voor meer mensen met geheugenklachten of beginnende dementie.

De opening is van de vrijdag naar de donderdag gegaan en ook op deze dag, ziet het Odensehuis een toename van bezoekers.

Met het oog daarop is er ruimte voor meer vrijwilligers. Mensen die kunnen luisteren en de bezoekers kunnen begeleiden. De werktijden zijn in overleg, maar uitgegaan wordt van een dag per week of per twee weken.

Het Odensehuis valt onder de Stichting Odensehuis Molenlanden. Voor meer informatie kan men contact opnemen met de voorzitter van het bestuur Arie Slob, telefoon 06-51173181 of e-mail mrarieslob@hetnet.nl.