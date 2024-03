Gemeente benadrukt: nieuwe woningen in Streefkerk ook voor lokale zoekers

31 minuten geleden

Nieuws 145 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

STREEFKERK • De 20 huizen die in de nabije toekomst zullen verrijzen aan het Kooikerspad in Streefkerk, zijn ook bestemd voor mensen uit het dorp en de nabije omstreek, die op zoek zijn naar een woning.

Dat deelt de gemeente Molenlanden mee naar aanleiding van de ChristenUnie, die hierover vragen stelde.

De partij was zich zorgen gaan maken, omdat de gemeente aangegeven had dat de woningen bestemd zouden gaan worden voor spoedzoekers.

“Ook jongeren uit Streefkerk en omgeving zijn op zoek naar een (huur)woning. Spoedzoekers zullen naar verwachting toch hoofdzakelijk van buitenaf komen”, aldus raadslid Pieter van Bruggen van de ChristenUnie.

Dat is wat te kort door de bocht, reageert de gemeente Molenlanden. “De doelgroep spoedzoekers is heel breed en ook gericht op de lokale vraag.” Ook starters (jongeren) die een woning zoeken, kunnen straks in aanmerking komen voor de woningen die aan het Kooikerspad gebouwd worden.

Bij de toewijzing van sociale huurwoningen worden over het algemeen inkomensgrenzen gehanteerd. Waarschijnlijk zullen enkele woningen aan het Kooikerspad op basis van urgentie worden toegewezen. Op dit moment kan dat echter nog niet ingeschat worden.